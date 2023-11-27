Западное Дегунино попал в рейтинг с минимальным количеством ДТП

В рейтинг Москвы по количеству дорожно-транспортных происшествий попал Западное Дегунино. Его указали в списке с минимальным количеством аварий на 10 километров дорог за 10 месяцев 2023 года, сообщили в Телеграм-канале районной аналитике Москвы.
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