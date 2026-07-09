ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

535 подписчиков

Энергодар остался полностью без света

Энергодар остался полностью без света

Ключевые объекты функционируют на резервных источниках питания. Отключения электроснабжения в Запорожской области не оказало влияния на уровень безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии