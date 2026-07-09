Энергодар остался полностью без света

Ключевые объекты функционируют на резервных источниках питания. Отключения электроснабжения в Запорожской области не оказало влияния на уровень безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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