Народный фронт отправит забайкальским бойцам СВО гитару

В Чите женщина обратилась в Народный фронт с необычной просьбой.В Telegram-канале регионального отделения организации сообщили, что она попросила отправить на фронт забайкальским бойцам СВО гитару ее сына.
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