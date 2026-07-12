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Пэдди Пимблетт: «Топурия, Оливейра, мне все равно, с кем драться. Я стану чемпионом. Это не мечта, это моя судьба»

Пэдди Пимблетт назвал следующих потенциальных соперников. « Топурия , Оливейра , мне все равно, с кем драться на этом этапе.

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