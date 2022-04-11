По неподтвержденной информации, сотрудничающие с сервисом казанцы требуют повысить оплату труда. Предварительно, в забастовке участвуют около 30 автомобилей, однако неизвестно, все ли автомобили выстроились на парковке перед ТЦ из-за недовольства.