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Казанские таксисты устроили забастовку — Telegram

Казанские таксисты устроили забастовку — Telegram

По неподтвержденной информации, сотрудничающие с сервисом казанцы требуют повысить оплату труда. Предварительно, в забастовке участвуют около 30 автомобилей, однако неизвестно, все ли автомобили выстроились на парковке перед ТЦ из-за недовольства.

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