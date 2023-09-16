Истомин о болезнях Серохвостова: «Знаем его проблему. Началось все после того, как он переболел коронавирусом»

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Ранее спортсмен пропустил этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, но с 16 по 19 сентября планирует выступить на чемпионате России по летнему биатлону.

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