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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Никитин: «Не ждем от Радулова чудес, ждем, что он будет самим собой, этого достаточно. Не видим главной задачи в поднятии его статистики»

– Не будет ли Александр зажат в оборонительные схемы, как было с некоторыми звездами в «Ак Барсе»? – Я точно не буду касаться «Ак Барса», но если говорить о «Локомотиве», то мы и это с Саней обсуждали.

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