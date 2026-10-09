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Позитив для оптимистов

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Молодежь ударила заигравшегося на Украине Макрона ниже пояса

Молодежь ударила заигравшегося на Украине Макрона ниже пояса

Франция охвачена очередной волной протестного движения. Но теперь тон задают не «желтые жилеты», а молодежь.

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