«Будет в любом случае»: ждать ли новой мобилизации в России в 2026 году

В интернете продолжают распространяться сообщения о якобы планах объявить в России новую волну мобилизации, основным источником слухов выступают украинские СМИ и соцсети, а также лично президент Украины Владимир Зеленский.
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