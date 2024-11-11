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Анна Пескова: любовь с первого взгляда с вице-президентом «Норникеля» и дочка, которую скрывали полтора года

Анна Пескова: любовь с первого взгляда с вице-президентом «Норникеля» и дочка, которую скрывали полтора года

Она начинала карьеру как телеведущая, реализовалась как актриса, а затем взялась и за продюсерскую деятельность.

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