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На Караколе искали редких птиц: в Актау прошли необычные соревнования

На Караколе искали редких птиц: в Актау прошли необычные соревнования

На озере Караколь в Актау прошли осенние орнитологические соревнования, во время которых школьники искали и определяли виды птиц, в том числе редких и занесенных в Красную книгу.

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