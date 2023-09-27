Российским производителям будет предоставлена субсидия на создание аналогов зарубежных лекарств

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева заявила, что российские власти планируют выделить отечественным производителям первые субсидии на разработку аналогов иностранных лекарств в декабре, соответствующий конкурс пройдет в октябре.
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