В Германии на десятки тысяч увеличилось количество безработных

Количество безработных в Германии за месяц увеличилось на 63 000 и составило около 2,8 млн человек, следует из опубликованных 31 августа со ссылкой на данные Федерального агентства занятости пишет журнал «Берлинский телеграф».
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