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Скоро начнётся интересное: Трамп приказал перевести трансгендерных женщин в мужские тюрьмы

Скоро начнётся интересное: Трамп приказал перевести трансгендерных женщин в мужские тюрьмы

В США заключённых-трансгендеров переведут в мужские тюрьмы, пишет NYTПосле того, как Дональд Трамп прошёл церемонию инаугурации, он подписал документ о том, что в США есть только два пола — мужской и женский.

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