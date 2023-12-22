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Мировое обозрение

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Tesla начала строить в Шанхае завод по выпуску огромных аккумуляторов

Tesla начала строить в Шанхае завод по выпуску огромных аккумуляторов

Компания Tesla, как свидетельствуют различные источники, в отдельных видах деятельности по выпуску электромобилей сильно ограничена в доступе к аккумуляторам необходимой номенклатуры, но это не мешает ей развивать энергетические проекты.

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