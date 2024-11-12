Квадрупл «Ливерпуля» стал вероятнее в 7,5 раз с начала сезона

Букмекеры оценили вероятность того, что «Ливерпуль» выиграет все титулы в сезоне-2024/25. До начала сезона на квадрупл команды Арне Слота – победу в АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги – давали коэффициент 1501.
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