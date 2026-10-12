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Царьград

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На 19-м км трассы Р23 под Минском 13 октября ограничат движение

На 19-м км трассы Р23 под Минском 13 октября ограничат движение

На 19-м км трассы Р23 Минск — Микашевичи возле агрогородка Самохваловичи 13 октября с 13.00 до 14.30 ограничат проезд в столичном направлении для установления обстоятельств ДТП.

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