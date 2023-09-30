Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

На Украине намекают на уничтожение нашими разведчиками ПВО в Одесской области, после чего в «дыру» прорвались дроны-камикадзе Александр Ситников  Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.

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