Путин принял предложение МИД РФ о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент Владимир Путин принял предложение Министерства иностранных дел РФ о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.
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