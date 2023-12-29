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  • Rakhmatovacsp Рахматова
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    Бедные, бедные наши УЧИТЕЛЯ... Мало того, что платят за их аспидский труд копейки, так еще этих НЕДОУМКОВ НАСАДИЛИ......Мигранты отменяют...

На Украине без особой радости встретили последний пакет помощи от США — WP

На Украине без особой радости встретили последний пакет помощи от США — WP

В обозримой перспективе Вашингтон не сможет оказать помощь Киеву.Американская газета The Washington Post сообщает, что в Киеве "с прохладной благодарностью" встретили новость о выделении со стороны США поддержки Украине.

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