На Украине без особой радости встретили последний пакет помощи от США — WP

В обозримой перспективе Вашингтон не сможет оказать помощь Киеву.Американская газета The Washington Post сообщает, что в Киеве "с прохладной благодарностью" встретили новость о выделении со стороны США поддержки Украине.
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