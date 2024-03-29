Скончался пострадавший при теракте в "Крокусе" гражданин Белоруссии

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО Скончался гражданин Белоруссии Алим Кошеваров, получивший множественные пулевые ранения во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 29 марта в посольстве Белоруссии в России.
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