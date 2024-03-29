РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Скончался пострадавший при теракте в "Крокусе" гражданин Белоруссии

Скончался пострадавший при теракте в "Крокусе" гражданин Белоруссии

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО Скончался гражданин Белоруссии Алим Кошеваров, получивший множественные пулевые ранения во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 29 марта в посольстве Белоруссии в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх