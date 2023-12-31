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Британский премьер Риши Сунак «забыл» про Украину в своём новогоднем обращении

Британский премьер Риши Сунак «забыл» про Украину в своём новогоднем обращении

Запад устал от Украины, украинская тема хоть и мелькает в публикациях, но уже не занимает первых страниц, да и западные политики стараются меньше упоминать о Зеленском и его постоянных требованиях дать оружия и денег.

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