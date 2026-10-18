Соглашение об организации поставок российского дизельного топлива на мировые торговые площадки, заключенное в ходе личных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на время затмили события вокруг Ирана и Ормузского пролива.
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