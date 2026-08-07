Шестого августа 2026 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал то, что на пятом году войны звучит почти буднично: готовиться нужно к затяжным боевым действиям, потому что Европа не даст урегулировать ко.
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