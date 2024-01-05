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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Кучеров, Капризов и Шестеркин вошли в список участников на Матч звезд НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила первых 32 участников Матча звезд. В списке трое россиян — нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

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