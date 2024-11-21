«Владимирский централ»: что Михаил Круг зашифровал в своей самой знаменитой песне

Покойный шансонье Михаил Круг водил знакомство с воровскими авторитетами. Есть легенда (это предположение хотя и озвучено, но официально не подтверждено), что самая знаменитая композиция Круга в определенной степени сыграла знаковую роль не только в жизни популярного автора и исполнителя – она в его судьбе имеет еще и посмертную историю.