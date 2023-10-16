Эксперты объяснили, зачем нужно мыть руки с мылом

Эксперты объяснили, в каких ситуациях мыть руки обязательно и как правильно это делать. © Unsplash Мыть руки с мылом – такая простая и одновременно такая важная часть ежедневного ритуала, буквально защищающая каждого человека от сотен болезней.
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