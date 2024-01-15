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Жители Ивановской области чаще всего жаловались омбудсмену на проблемы с социальными правами

Жители Ивановской области чаще всего жаловались омбудсмену на проблемы с социальными правами

Омбудсмен Ивановской области получала жалобы в основном от осуждённых, военнослужащих и их родных.В 2023 году уполномоченная по правам человека Ивановской области Светлана Шмелёва получила 3 023 обращения.

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