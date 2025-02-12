Тест PRIMPRESS: угадай города Приморья по картинкам, сгенерированным нейросетью

Нейросети давно стали важной частью Интернета и бесконечным источником контента. Пользователям интересно не только общаться с искусственным интеллектом и изучать, на что он способен, но и узнавать, как именно вымышленный собеседник видит и представляет себе реальный мир: объекты, людей и, конечно же, города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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