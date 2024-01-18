Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» подразделения 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили свыше 20 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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