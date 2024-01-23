В Калужской области планируют построить две новые больницы

Новые лечебные корпуса планируют возвести в Козельске и Людинове. В перспективе их услугами смогут воспользоваться более 130 тысяч жителей региона, рассказал на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 23 января губернатор Калужской области Владислав Шапша.