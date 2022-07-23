На пляже Глазова спасли тонущую в воде нетрезвую женщину

Глазов. Удмуртия. На глазовском пляже отряд доброволец отряда ОСВОД спас тонущую в воде женщину. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.
Популярные статьи
- Украинский «иностранный легион» понес потери: ликвидировано сразу 250 «солдат удачи»
- Приоритетом для группировки «Восток» после встречи командующего с Шойгу станет ликвидация дальнобойных систем огня ВСУ
- Председатель правительства России дал высокую оценку разработкам предприятий Удмуртии в сфере импортозамещения
Свежие комментарии