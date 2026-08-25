Финансовые результаты SMG Swiss Marketplace Group за I полугодие 2026 года

Швейцарский медиа- и технологический холдинг SMG Swiss Marketplace Group AG опубликовал сильные финансовые результаты за первую половину 2026 года, продемонстрировав уверенный двузначный рост ключевых показателей на фоне масштабной цифровизации и интеграции искусственного интеллекта.
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