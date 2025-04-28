Регина Тодоренко и Влад Топалов в третий раз станут родителями

Регина Тороденко ждет третьего ребенка от Влада Топалова Во время празднования окончания съемок телепередачи «Маска», певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, нечаянно поделились сенсационной информацией.
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