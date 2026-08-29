Рустам Минниханов и Валерий Фальков поприветствовали делегатов V Казанского глобального молодежного саммита

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поприветствовали делегатов V Казанского глобального молодежного саммита.
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