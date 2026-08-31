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Царьград

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Ночной разгром логистики ВСУ: ВС России ударили по складам и терминалам сразу в 9 областях Украины

Ночной разгром логистики ВСУ: ВС России ударили по складам и терминалам сразу в 9 областях Украины

Ночная атака охватила сразу несколько регионов Украины. По данным политика Олега Царёва и канала Readovka, среди целей оказались складские комплексы и транспортные объекты.

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