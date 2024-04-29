Панарин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
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