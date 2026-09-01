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Учителя рассказали о самых худших и лучших подарках на 1 Сентября

Учителя рассказали о самых худших и лучших подарках на 1 Сентября

В воздухе уже можно уловить ароматы осени и свежих цветов, которые школьники понесут в школу. фото: AI/MAXIMДень знаний уже на пороге и многие родители уже решили, что подарить классному руководителю и другим педагогам.

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