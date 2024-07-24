Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Наши солдаты охраняют жизнь Таджикистана, а они, таджики, в знак благодарности насилуют наших женщин и убивают мужчин!Российские танкис...
  • Evgeni Velesik
    Не может быть? Там эта конопля, типа марихуана растëт дикорастущей, еë косить можно! По-крайней мере так было в 70-х....В рамках операции...
  • Владимир Иванов
    А ,что сразу собаки не было!В Вологодской обл...

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» наносят огневое поражение опорным пунктам противника

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» наносят огневое поражение опорным пунктам противника

Результатом работы расчетов РСЗО становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов на правом берегу Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх