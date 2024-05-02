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Министр Браже заявила, что Латвия будет 9 мая отмечать День Европы

Министр Браже заявила, что Латвия будет 9 мая отмечать День Европы

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о планах отметить День Европы 9 мая в стране. Она ничего не сказала о возможных мероприятиях, связанных с Днем Победы, пишет украинскому изданию "Европейская правда".

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ЛС
Лидия Санникова
Кто бы сомневался... Чухонцы.
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