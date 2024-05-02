Министр Браже заявила, что Латвия будет 9 мая отмечать День Европы

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о планах отметить День Европы 9 мая в стране. Она ничего не сказала о возможных мероприятиях, связанных с Днем Победы, пишет украинскому изданию "Европейская правда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии