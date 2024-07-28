Швейцария отказалась следовать решениям ЕС и передавать Киеву средства с замороженных активов России Швейцария отказалась перечислять доходы от замороженных в стране российских активов Украине.
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Швейцария отказалась следовать решениям ЕС и передавать Киеву средства с замороженных активов России Швейцария отказалась перечислять доходы от замороженных в стране российских активов Украине.
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