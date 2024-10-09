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Царьград

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Артём Вахитов нокаутировал Масрафа в UFC за 37 секунд до конца раунда

Артём Вахитов нокаутировал Масрафа в UFC за 37 секунд до конца раунда

Русский боец Артём Вахитов одержал победу над французом Ислемом Масрафом на турнире претендентов UFC DWCS 2024, нокаутировав его в первом раунде за 37 секунд до гонга.

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