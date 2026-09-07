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Ивановские новости

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Банк Уралсиб запустил услугу «Прибыль+» для физлиц

Банк Уралсиб запустил услугу «Прибыль+» для физлиц

Банк Уралсиб запустил новую возможность для физических лиц – подключение к «Прибыль+»*. Доступ к услуге позволит получать расширенные условия** по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

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