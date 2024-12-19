В Новом Уренгое за 2024 год специалисты обнаружили 49 брошенных автомобилей

В Новом Уренгое стартовала кампания по очистке дворов от автохлама. Только за 2024 год в городе обнаружили 49 брошенных автомобилей, сообщила в своем telegram-канале замглавы газовой столицы Оксана Мурашко.
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