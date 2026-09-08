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США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк

США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк

Удар по танкеру не привел к жертвам, экипаж судна проводит эвакуацию. Об этом во вторник, 8 сентября 2026 года, сообщило агентство Tasnim.

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