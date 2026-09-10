При атаке беспилотных катеров на набережную в Сочи пострадали 28 человек

При атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи, которая произошла накануне поздно вечером, пострадали 28 человек, в том числе двое детей.
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