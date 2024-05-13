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Землю ждет мощнейшая буря в современной истории: ученые предрекают сильную магнитную активность

Землю ждет мощнейшая буря в современной истории: ученые предрекают сильную магнитную активность

Землю ждет мощнейшая буря в современной истории: ученые предрекают сильную магнитную активность Евгения КомароваСильная магнитная буря зафиксирована на Земле 11 мая.

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