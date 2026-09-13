По стопам великого князя Александра Михайловича. Лейхтенбергский Евгений Максимилианович Светлейший князь Евгений Максимилианович Романовский, пятый герцог Лейхтенбергский, родился зимой 1847 года в Санкт-Петербурге, получивший вскоре титул «Ваше Императорское Высочество», член Российского Императорского Дома, умер во второй половине августа 1901 года в столице Российской империи.