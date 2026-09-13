Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

По стопам великого князя Александра Михайловича. Лейхтенбергский Евгений Максимилианович Светлейший князь Евгений Максимилианович Романовский, пятый герцог Лейхтенбергский, родился зимой 1847 года в Санкт-Петербурге, получивший вскоре титул «Ваше Императорское Высочество», член Российского Императорского Дома, умер во второй половине августа 1901 года в столице Российской империи.

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