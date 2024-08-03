Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась Евросоюзом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подтвержденным фактом то, что остановка Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию была координирована из Брюсселя.
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