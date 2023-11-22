"Ку-ку, не ждали". Украинская оборона затрещит по швам: Что не вошло в сводки

В последнее время в Киев всё чаще наведываются иностранные гости с необъявленными визитами. Стоит ли русской армии готовиться к внезапному штурму или, может быть, ждать долгожданного перемирия, выяснил Царьград.
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